Nächster Schlag für Handel in Mönchengladbach : Real schließt Markt in Rheydt

Mönchengladbach Nach der Übernahme der Warenhauskette Real durch einen russischen Finanzinvestor trifft es als erstes den Markt in Rheydt: Real schließt die Filiale Ende Januar. Was mit den anderen drei Gladbacher Standorten passiert, ist noch offen.

Der nächste Schlag für den Rheydter Handel: Der Real-Markt an der Moses-Stern-Straße wird im Januar 2021 schließen. Die SB-Warenhauskette kündigte am Montag die Schließung von acht Standorten bundesweit an. Der in Rheydt ist einer davon. Wie Real mitteilte, sei Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners am Vormittag per Schreiben über die Schließung informiert worden. Zuvor habe der zuständige Regionalleiter auch die derzeit 75 Mitarbeiter in dem Markt informiert. Nun solle schnellstmöglich mit dem zuständigen Betriebsrat über einen Interessensausgleich und Sozialplan verhandelt werden. Erst vor zehn Tagen hatte die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof die Schließung der Karstadt-Filiale in der Rheydter Innenstadt angekündigt.