Interview Hannah Wissink-Dietzsch „Wir werden jetzt endlich fair und angemessen bezahlt“

Mönchengladbach · Die Vorsitzende des Verbands der Kindertagespflegepersonen in Mönchengladbach erklärt, warum ihr Beruf an Attraktivität gewonnen hat. Außerdem sagt sie, dass es künftig mehr Inklusionskinder und mehr über Dreijährige in der häuslichen Betreuung sowie Großtagespflegen geben wird. Das sind die Gründe.

20.05.2024 , 05:10 Uhr

Hannah Wissink-Dietzsch hat vor zwei Jahren den Kindertagespflegeverein Mönchengladbach gegründet. Darin sind bereits 60 von rund 70 Kindertagespflegepersonen in der Vitusstadt zusammengeschlossen. Foto: Markus Rick (rick)