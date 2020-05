Großveranstaltungen in Mönchengladbach : Fury, Connor und Naidoo – weitere Konzerte sind verschoben

Fury in the Slaughterhouse ist ebenfall erst 2021 zu Gast. Foto: dpa/dpa, pst cul

Mönchengladbach Das Coronavirus lässt Großveranstaltungen im Sommer 2020 nicht zu. Deswegen müssen auch viele Musikkonzerte in Mönchengladbach auf das kommende Jahr verschoben werden. Jetzt stehen weitere Nachholtermine fest.

Fury in the Slaughterhouse Die Semmel Concerts Entertainment GmbH teilte mit, dass das für den 13. Juni geplante Open-Air-Konzert der Rockband im Sparkassenpark „leider nicht stattfinden kann und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden muss“. In Mönchengladbach dürfen Fans Fury in the Slaughterhouse nun am 13. Juni 2021 im Sparkassenpark live erleben. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.