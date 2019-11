Weltweite Projekte : Santander spendet 15.000 Euro an drei Organisationen

Santander spendet 15.000 Euro an drei Organisationen

Mönchengladbach Vertreter von „Caritas international“, „Plan International“ und „Aktion Deutschland Hilft“ reisten nach Mönchengladbach an – und das hatte einen guten Grund: Die Santander Bank unterstützt über ihren Unternehmensbereich Santander Select drei der bedeutendsten Spendenorganisationen Deutschlands mit 15.000 Euro.

Die symbolische Übergabe fand in der Mönchengladbacher Unternehmenszentrale im Nordpark statt.

„Als Bank möchten wir Verantwortung übernehmen und den Menschen Hilfe zukommen lassen, die dringend Unterstützung benötigen“, betont Pascal Legrain , Direktor der Vermögensberatung bei Santander. José Pérez , Specialist bei Santander Select, fügt hinzu: „Das Besondere: Die Mitarbeiter selbst haben ihre Herzensprojekte vorgeschlagen.“ Die Gelder fließen direkt in weltweite Hilfsprojekte, die Notleidende unterstützen und die Lebensbedingungen bedürftiger Menschen nachhaltig verbessern.

Dazu gehören das Projekt „Gute Bildung für Kinder in Ruanda“ der Kinderhilfsorganisation „Plan International“, das die Bildungssituation von Kindern in rund 20 Grund- und Sekundarschulen des ostafrikanischen Landes verbessern soll. Hilfe für verwaiste Kinder in der nordäthiopischen Stadt Mekelle leistet „Caritas international“ über ein Projekt, das die Straßenkinder nicht nur durch tägliche warme Mahlzeiten, sondern auch über Nachhilfeangebote unterstützt. Das Bündnis „Aktion Deutschland hilft“ bündelt die Kräfte deutscher Hilfsorganisationen, um mit Hilfsprojekten zur Katastrophenvorsorge Leid zu verhindern, bevor es geschieht. Außerdem erhalten noch weitere Aktionen und Vereine Unterstützung durch Santander Select, wie die Aktion Lichtblicke, die Freie Schule Essen, die Pfeifferschen Stiftungen, die Lebenshilfe oder auch der Deutsche Kinderhospizverein.