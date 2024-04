Zentrale in Mönchengladbach Santander-Bank beginnt großen Stellenabbau

Die Santander Consumer Bank hat einen neuen Mieter: Die Stadt Mönchengladbach zieht mit 500 Arbeitsplätzen für die Verwaltung in die erst vor wenigen Jahren gebaute Zentrale im Nordpark. Platz genug ist bereits, und es wird noch mehr werden: Denn die Bank vollzieht bis Ende 2026 den nächsten großen Stellenabbau. Das geht aus einem Schreiben des Konzerns an die Belegschaft hervor. Demnach soll die Belegschaft um etwa 500 Stellen reduziert werden. Gerechnet wird in Vollzeitstellen.