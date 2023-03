Hochzeit in Mönchengladbach Brautkleider aus zweiter Hand sind im Trend

Noch sind die Kleider aus zweiter Hand nur in Krefeld, Hamburg, Leipzig und München zu kaufen. Man arbeitet daran, sie bald in allen Ateliers zur Verfügung zu stellen, sagt Geschäftsführer Simon Gincberg. Bereits jetzt können Brautkleider nach Anmeldung über das „Lycka“-Kontaktformular in jeder Filiale des Modelabels abgegeben werden .