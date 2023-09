Kolumne Mensch Gladbach Einstürzende Altbauten

Man soll ja nicht immer meckern, höre ich immer wieder. Deshalb fangen wir heute mit einer guten Nachricht an: Die Kaiser-Friedrich-Halle wird in den nächsten Wochen und Monaten gut ausgebucht sein mit Veranstaltungen. Die schlechte Nachricht ist: Das wird nicht mehr Geld in die Kassen spülen – weder in die des Pächters noch in die der verantwortlichen Stadttochter MGMG. Denn es wandert nur von der linken in die rechte Tasche, konkret von Haus Erholung in die KFH.