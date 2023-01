Gastbeitrag der Geschichtswerkstatt Mönchengladbach Die Sanierung von Haus Westland als Option?

Die Menschen in der Stadt haben sich daran gewöhnt – an den Anblick eines leeren Hauses Westland gegenüber dem Hauptbahnhof Mönchengladbach. Einst preisgekrönte Architektur, ist die Zukunft derzeit noch ungewiss, der Abriss aber länger angedacht. Über mehrere Jahre wurde das dominante, raumgreifende, etwa 250 Meter lange Gebäude der Nachkriegsarchitektur leergezogen, ist nun seit Jahren vollends ungenutzt. Den Beginn des Auszugs markierte die städtische Verwaltung. Seitdem, also seit geraumer Zeit, stehen die dort vorhandenen 82 Wohnungen dem Wohnungsmarkt auch nicht mehr zur Verfügung.