Haushalt in Mönchengladbach Haus Erholung soll schneller saniert werden

Mönchengladbach · Der Entwurf für den Mönchengladbacher Haushaltsplan 2024 steht – doch die Ampelparteien und die CDU haben teils überraschende Änderungsvorschläge. So will die Union zum Beispiel einen prominenten Posten in der Verwaltung streichen.

30.11.2023 , 05:10 Uhr

Die Ampelfraktionen im Stadtrat wollen die Sanierung vom Haus Erholung vorantreiben. Foto: Carsten Pfarr