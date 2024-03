Denkmal in Wickrathberg Der sanierte Kirchturm ist der Blickfang im Ort

Die Glocken Kostenpflichtiger Inhalt dürfen bereits läuten, die Teschemacher-Orgel kann bald wieder erklingen und das Gerüst vor dem Haupteingang kommt in wenigen Tagen auch weg. Spätestens dann ist die mehr als 800 Jahre alte Kirche Wickrathberg in einem so guten und prächtigen Zustand wie lange nicht mehr. Und das liegt an einer Sanierung, die dem Presbyterium um Pfarrerin Esther Gommel-Packbier einiges an Kopfzerbrechen verursacht hat, aber durch die Hilfsbereitschaft vieler Menschen letztlich reibungslos ablaufen konnte.