Mitte September wieder Veranstaltungen : KFH-Sanierung 1,75 Millionen Euro teurer

Mönchengladbach Teile der Kaiser-Friedrich-Halle sind weiterhin Baustelle. Dennoch sind ab Mitte September wieder Veranstaltungen geplant. Die Sanierung wird erheblich teurer als erwartet. Nun sollen es insgesamt 7,35 Millionen Euro sein.

Mächtige Schächte mit silbern schimmernder Oberfläche, Leitungen, Kabelstränge entlang eines schmalen Gangs – der mit Gerätschaft vollgepackte Raum sieht mehr nach dem Maschinenraum eines Ozeandampfers als nach dem Dachboden eines altehrwürdigen Mönchengladbacher Bauwerks aus. Und doch: Die an einem Stahlgerüst aufgehängte Riesen-Apparatur ist die frisch eingebaute Kühl- und Lüftungsanlage der Kaiser-Friedrich-Halle, die den großen Saal des Hauses endlich auch in heißen Sommermonaten zu einem ganzjährig angenehmen Klima verhelfen soll.

Kosten, „deren Entstehen zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung nicht vorhersehbar waren“, führte die Verwaltung gleichwohl im Juni im Planungs- und Bauausschuss als einen Grund für eine Kostensteigerung auf insgesamt 7,35 Millionen an. Zum nötigen Nachschlag in Höhe von 1,75 Millionen gehörten insbesondere „Kosten, die aufgrund eingeschränkter Zugänglichkeit des Bauwerks vor Beginn der Maßnahme nicht ermittelt werden konnten“.

In den 1,75 Millionen ist eine „Sicherheit“ in Höhe von 330.000 Euro eingerechnet – „zur finanziellen Abfederung weiterer potentieller Bestandsrisiken“. Will heißen: für den Fall, das noch mal etwas teurer wird als kalkuliert. Um das auf 7,35 Millionen angewachsene Projekt zu finanzieren, schichtet die Stadt Finanzmittel so um, dass nunmehr etwa 5,95 Millionen aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm bezahlt werden. Das wird mit Mitteln des Bundes zu 90 Prozent bezuschusst.