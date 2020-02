Bodenbelastung in Mönchengladbach : Reme-Sanierung wird fast doppelt so teuer

Reme-Sanierung wird fast doppelt so teuer

Bodenbelastung in Mönchengladbach

Das Reme Gelände in Lürrip soll zu einem Wohnquartier werden. Foto: Andreas Gruhn. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Preissteigerungen in der Entsorgungsbranche sorgen laut Stadt dafür, dass 4,5 Millionen Euro mehr fürs Sanieren des Reme-Geländes nötig werden. Von Zuschüssen aus einem Förderprogramm des Bundes muss sich Mönchengladbach verabschieden, weil der Zeitrahmen dafür nicht zu halten ist.

Der Abriss der Gebäude auf dem Reme-Gelände und die Sanierung des Bodens hat sich verzögert. Die Stadt geht derzeit davon aus, dass auf dem „Los 1“ genannten Teil des Areals Abriss und Bodensanierung in diesem Jahr beginnen könne. „Bei Los 2 und 3 wissen wir jetzt durch vertiefende Boden-Untersuchungen genauer Bescheid, was auf uns zukommt“, sagt Barbara Weinthal, Leiterin des städtischen Fachbereichs Umwelt. Genauere Details zum Sanierungsverfahren und Zeitplan sollen in der kommenden Woche vorliegen. Die Stadt geht freilich davon aus, dass die Kosten für Sanierung und Abrissarbeiten erheblich teurer werden als ursprünglich einmal geschätzt. Die Stadt rechnet aktuell mit annähernd 8,9 Millionen Euro statt der 2010 einmal angenommenen 4,3 Millionen Euro.