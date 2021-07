Schulsport in Mönchengladbach : Das bietet die sanierte Schulsportanlage in Holt

Mönchengladbach Die Katholischen Grundschule hat ihre Leichtathletikanlage modernisiert bekommen. Ein Überblick, was in den fast neun Monaten alles gemacht wurde.

Die Sanierung der Leichtathletikanlage an der Katholischen Grundschule (KGS) Holt ist abgeschlossen. Am Donnerstag, 24. Juni, wurde die modernisierte Sportanlage durch Harald Weuthen, Fachbereichsleiter der Stadt für Schule und Sport sowie dem Verantwortlichen der technischen Sportstättenunterhaltung, Hans-Josef Ring, an die Schule übergeben. An der Anlage ist die 50-Meter-Laufbahn sowie der Weitsprungbereich erneuert worden. Außerdem sind neue Zäune um das Gelände gezogen worden.