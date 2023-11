Nach Brand in Mönchengladbach Die Brückenschule wird endlich saniert

Nach dem Brand waren Klassen ausgelagert worden – in OGS-Räume, in die Dependace Damm, in die Grundschule Neuwerk und ins Karl-Immer-Haus der evangelischen Kirchengemeinde. Zum Start des neuen Schuljahres konnten sieben Klassen an den Hauptstandort der Brückenschule in der Von-Groote-Straße zurückkehren. Drei Klassen wurden aus schulorganisatorischen Gründen am Teilstandort Damm untergebracht. Möglich machte das unter anderem ein Modulbau auf dem Pausenhof, der als Interimsgebäude während der Sanierungsarbeiten diente. Einen Tag vor Schulbeginn hatte es noch eine Hiobsbotschaft gegeben, die sich aus der Überprüfung der Unterlagen zu den Containern ergeben hatte: Für das Geländer der Treppe fehlte ein statischer Nachweis. Das Obergeschoss des Modulbaus konnte nicht genutzt werden. So wurden Lehrerzimmer und Küche zu Klassenzimmern umfunktioniert. Befriedigend war die Situation nicht, in der Elternschaft machte sich Unmut breit. Doch jetzt sollen die Arbeiten beginnen. Während die beiden vom Brand betroffenen Räume vollständig entkernt sind und nun rundum erneuert werden sollen, sind in den anderen Klassenräumen zum Beispiel Wände zu streichen, Fensterbänke auszutauschen und die Abhangdecken zu erneuern. Mit den neuen Decken werde zugleich die Feuerwiderstandsdauer verbessert und eine energiesparende LED-Beleuchtung installiert, teilte die Pressestelle mit. Auch die Dämmung des Dachs sei Teil des Maßnahmenpakets und trage zu einer besseren Energiebilanz bei. „Der Fokus der Arbeiten liegt aber auf der Verbesserung des Brandschutzes. Dazu werden – zusätzlich zur Deckensanierung – die Brandmeldeanlage erweitert, die Stahlaußentreppe erneuert und Brandschutztüren verbaut“, heißt es aus dem Rathaus.