Zum Frühling in Mönchengladbach Diese sanierten Spielplätze wollen jetzt erobert werden

So stehen 650.000 Euro für die Umgestaltung von zehn ausgewählten Spielplätzen zur Verfügung. Die Liste haben die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe (Mags) zusammen mit dem städtischen Fachbereich Kinder, Jugend und Familie erstellt. Sie wird nach und nach abgearbeitet. Drei von Grund auf erneuerte Flächen sind jene an der Hardter Waldstraße, am Pothenweg und an der Straße Am Haus Lütz. Die hatten bisher wenig zu bieten. Am Haus Lütz vereinsamte eine Schaukel in einem zugewucherten Sandkasten, an der Hardter Waldstraße und dem Poethenberg wirkten die Spielgeräte auf der großen Wiese verloren, waren wenig einladend.