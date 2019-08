Kooperation von GEM und Vinyl Garage : Zweite Sammelbox für gebrauchte Schallplatten im Luisental

Mönchengladbach Auch auf dem Wertstoffhof Luisental können jetzt gebrauchte Schallplatten in eine Sammelbox gestellt werden. Sie werden entweder in der Vinyl Garage verkauft oder in neue Produkte verwandelt.

Mit diesem Gedanken begann vor einem Jahr das Projekt zur Wiederverwertung von GEM und dem gemeinnützigen Schallplatten-Laden „Vinyl Garage“. Die Idee hat so gezündet, dass nach Angaben der Mags jetzt auf dem Wertstoffhof Luisental eine zweite Box für gebrauchtes Vinyl aufgestellt worden ist. Auf dem Wertstoffhof Heidgesberg sind inzwischen mehr als 1.000 Platten abgegeben worden. Regelmäßig werden sie von Mitarbeitern der Vinyl Garage abgeholt und für ein zweites Leben vorbereitet: entweder für den Verkauf als Secondhand-Schallplatte oder für ein ganz neues Produkt. Intakte Schallplatten, so die Mags, werden sortiert, gesäubert, erhalten eine neue Schutzhülle und ein Etikett für den Verkauf in der Vinyl Garage. Diese Aufbereitung ist eine arbeitstherapeutische Beschäftigung für Klienten der Intres gGmbH. „Wer seine alten Schallplatten also nicht wegwirft, sondern in die Sammelboxen legt, unterstützt zudem einen Schallplattenladen, der sich für die Integration und Rehabilitation von Suchtkranken in Mönchengladbach einsetzt“, sagt die Mags. Und er schütze auch die Umwelt: Das Vinyl beschädigter Platten wird wieder verwertet. So entstehen durch Upcycling zum Beispiel Hocker, Schalen oder Untersetzer.