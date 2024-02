Neueröffnung in Mönchengladbach Ein Salzspielplatz als Inhalatorium für Kinder

Mindestens einmal pro Woche vereinbart Klara Rücker einen Termin im neuen Inhalatorium an der Bismarckstraße. Der Salzraum des bundesweiten Franchise-Unternehmens Babybeach tut Tochter Julia (fünf Jahre) und dem zweijährigen Sohn Nikolas gut, sagt sie. Julia leidet an schwerem Infekt-Asthma. Ihre Mutter erklärt, was das ist: „Im Anschluss an eine normale Erkältung tritt für viele Wochen ein starker Reizhusten auf. Julia muss dann ungefähr alle zehn Sekunden husten.“ Die 37-Jährige verzweifelte fast. Das Mädchen inhalierte, trank Hustentee, schluckte Hustensaft – ohne merkliche Linderung. „Selbst die Hausmittel meiner Mutter wirkten nicht. Sie riet mir, Zwiebeln mit Honig aufzukochen.“ Bei einem Aufenthalt in der Notfallambulanz des Viersener Krankenhauses fiel Klara Rückers Blick auf die auch dort ausgelegten Babybeach-Flyer. „Seitdem braucht meine Tochter keine Medikamente mehr“, sagt sie. Für Julia und ihren Bruder Nikolas ist der Aufenthalt im Inhalatorium wie Spielen im Sand. Es gibt Motorik-Spielzeug, mit dem sich die Besucher in dem 31 Quadratmeter großen Raum beschäftigen, während sie die salzhaltige Luft einatmen.