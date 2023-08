Tanzen in Mönchengladbach Wie Salsa die Hüften der Tänzer in Schwung bringt

„One, two, three. Five, six, seven.“ Gebetsmühlenartig wiederholt Tanzlehrerin Freya Mantero Mortillaro den Schlag. „Salsa is walking“, erklärt sie. Klingt einfach, sollte doch klappen. Knapp 20 Frauen und Männer folgen im Saal des Café Köntges der Tanzlehrerin und versuchen, die Schritte einzuhalten. Zu Beginn auch schon mal stolpernd und stockend, aber je länger es dauert, umso sicherer und freier werden sie. Und vor allem: Fast keiner der Tänzerinnen und Tänzer verliert an diesem Abend sein Lächeln.