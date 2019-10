Start mit Salonmusik : Saisonstart im Schloss mit den Salonlöwen

Mönchengladbach Vor der Zeit der Videoclips und schnell produzierter Massenware genoss die Salonmusik einen unverzichtbaren Rang im Musikleben. Kein Tanztee ohne „Wien bleibt Wien“, kein Caféhaus-Besuch ohne „Schwarze Augen“ oder „Olé Guapa“.

Auch im Rittersaal gelang es dem gutgelaunten Sextett im Nu, die Herzen der Konzertbesucher zu erobern. Von Max Oscheits „Im Zigeunerlager“ über Will Meisels „Tango-Trümpfe“ und Enrico Tosellis unsterbliche „Serenata Rimpiano“ bis zu Schostakowitschs berühmtem Jazz-Walzer aus der Suite Nr. 2 und Jacob Gades „Jalousie“ wurde alles geboten, was die faszinierten Zuhörer erfreute und hier und da auch zum Mitsummen animierte. „Das sind so schöne Melodien, wie früher in der Tanzstunde“, schwärmte eine Besucherin verzückt.