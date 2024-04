Hochbetrieb an Mönchengladbachs Waschstraßen „Nur mit Wasser bekommt man den Saharastaub nicht weg“

Am Mittwochmorgen, 10. April, staute es sich vielerorts in Mönchengladbach vor den großen Waschanlagen, auch Selbst-Wasch-Boxen waren quasi ausgebucht. Rund 20 bis 30 Minuten Wartezeit muss mitbringen, wer sein Fahrzeug bei Interwasch an der Krefelder Straße professionell reinigen lassen wollte. „Es ist brechend voll“, sagte Mitarbeiterin Angelika Smolarek am Telefon. Die Wagen stauten sich bis ganz hinten auf die Straße. Geduld sei gefragt. Die Wäsche selbst dauere dann rund zehn Minuten. „Nur mit Wasser bekommt man den Saharastaub aber nicht weg“, erklärt sie. Dazu sei dieser zu hartnäckig. Da seien schon eine Schaumwäsche und Dampfreiniger gefragt, auch um auszuschließen, dass sich der Dreck in den Lack einfrisst.