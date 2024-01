Stellenausschreibung in Mönchengladbach Stadt sucht Mitarbeiter für Europawahl

Dafür werden laut Stellenprofil Menschen gesucht, die eine abgeschlossene Ausbildung in einem verwaltungsnahen Beruf haben, Abitur und sich (bevorzugt) in einem Studium befinden. Alternativ reicht es laut Stadt aus, bereits in einem Wahlscheinbüro eingesetzt gewesen zu sein. Wichtig ist demzufolge eine gut ausgeprägte Arbeitsweise und Arbeitsorganisation, Arbeitseffizienz und Belastbarkeit, soziale Kompetenz sowie Computergrundkenntnisse und die Bereitschaft neue Anwendungen am Computer zu erlernen, gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift sowie Kenntnisse der Grundrechenarten.