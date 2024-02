Samenbörse in Mönchengladbach Wie Saatgut in neue Gärten kommt

Am Samstag fand die beliebte Börse in den Räumen der Volkshochschule statt. Bereits zum vierten Mal, so die Vorsitzende von Transition Town MG, Hildegard Fränken. „Die letzten beiden Male hatten wir je 150 Besucher“, sagt sie. Auch an diesem Vormittag strömen die Besucherinnen und Besucher schon kurz nach der Öffnung in die Volkshochschule. Jeannine Skiba aus Mönchengladbach packt gerade fünf Samentütchen ein. „Ich hab viel vor“, erklärt sie lachend. Im letzten Jahr habe sie die ersten gärtnerischen Versuche angestellt, mittlerweile viel gelesen und recherchiert. Nun sei sie bereit für eine bunte Mischkultur in ihrem kleinen Garten. Warum sie ihre Spinat-, Kürbis-, Zuckererbsensamen hier ausgesucht hat? „Ich weiß, wo sie herkommen, es ist schön, Leute aus der Gegend zu unterstützen, und außerdem geben sie gute Tipps“, sagt Skiba.