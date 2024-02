Fitness in Mönchengladbach Sportprogramm „Runter von der Couch“ startet im März

Am Ende des Projektes im September dieses Jahres sollen die Teilnehmer fünf oder wahlweise zehn Kilometer walken können. In diesem Jahr gibt es auch eine Ernährungsberatung. Das Projekt startet im März und endet mit der Teilnahme an einem Finisher-Lauf im September. Die sportliche Leitung hat Cornelia Kerkhoff, Lehrtrainerin A Laufen, Walken, Nordic Walken. Die Präsenz-Auftaktveranstaltung ist für den 2. März um 10 Uhr in der Burggrafenhalle in Odenkirchen geplant.