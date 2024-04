Bürger werden miteinbezogen Rundgang zur Umgestaltung von Gladbach und Westend

Das Quartiersmanagement Gladbach und Westend lädt für Donnerstag, 18. April, zu einem informativen Rundgang rund um das Förderprogramm „Soziale Stadt Gladbach und Westend“ ein. Beim Q-Forum – so der Name der Veranstaltung – treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 17 Uhr im Jugendzentrum Step (Stepgesstraße 20) zu einem „Meet and Greet“. Dabei ist der Treffpunkt, das Jugendzentrum Step, mit dem geplanten Umbau selbst eines der Projekte, um die es bei dem Termin geht. Von dort aus startet dann ein gemeinsamer Rundgang durch das Quartier.