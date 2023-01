Innenstädte in Mönchengladbach Suche nach neuen Lösungen für Rheydt

Die Anzeigetafel an der Fassade des Atlantis-Kinos kündigt noch immer gut lesbar an: „Rheydter Kinos zeigen“ ... Doch die große Fläche darunter ist leer, denn Filme zeigt das Lichtspielhaus schon seit Jahren nicht mehr. Es musste 2016 schließen. Ideen, wie das traditionsreiche Kino in Rheydt wiederbelebt werden könnte, gab es einige – umgesetzt wurde aber keine davon. Der Besitzer der Immobilie sei nicht an einer Sanierung des großen Saals mit fast 400 Sitzplätzen interessiert, sagt Markus Offermann vom Quartiersmanagement in Rheydt. Dabei wären die Arbeiten dringend notwendig, damit sich neue Gewerbetreibende überhaupt für die Fläche im Erdgeschoss interessieren. „Die Wohnungen oberhalb des Kinos werden vermietet, der Inhaber verdient also weiterhin Geld mit dem Gebäude“, sagt Offermann.