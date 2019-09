Automobilausstellung in Mönchengladbach : Am Nordpark dreht sich Sonntag alles ums Auto

Am Nordpark dreht sich Sonntag alles ums Auto

Automobilausstellung in Mönchengladbach

Am Nordpark dürften Autofans am Wochenende einiges zu sehen bekommen. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach „MG ist mobil“ ist der Titel der elften Automobilausstellung, die am Sonntag, 8. September, 10 bis 18 Uhr, im Nordpark stattfindet. Aktuelle Themen wie beispielsweise die Elektromobilität sollen dabei ebenso abgedeckt werden wie die Vorführung verschiedener Automodelle, Motorräder und Fahrräder sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Die Organisatoren rechnen wie in den Vorjahren auch diesmal wieder mit Tausenden Besuchern. „MG ist mobil“ solle „die Anlaufstelle für alle Menschen aus Mönchengladbach und der Umgebung sein, die mobil sein wollen oder müssen“, sagt Tim Erlei vom Messeveranstalter.

Damit dieser Anspruch erfüllt wird, sollen an dem Sonntag im Nordpark 20 Aussteller Automobile von insgesamt 33 Marken zeigen. Insgesamt sollen rund 250 Fahrzeuge parat stehen. Besucher können sie begutachten und ihre Fragen mit Experten an den Ständen besprechen. Ergänzt werden soll die umfangreiche Autoschau von Ausstellern aus dem Fahrzeugbau und -umbau. Dazu bietet die Publikumsmesse ein breites Rahmenprogramm. Denn auch Autofolierer, der TÜV, die NEW und verschiedene Fahrradanbieter zählen zu den Ausstellern. Abgerundet wird das Angebot durch zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten, etwa eine Hüpfburg, Kinderschminken, ein Überschlagssimulator und ein Ballon-Künstler.