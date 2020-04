Schulanmeldungen in Mönchengladbach : Run auf die vier Realschulen

Mönchengladbach Die Hauptschulen verlieren Schüler, an den Realschulen müssen weitere Eingangsklassen gebildet werden. Die Geschwister-Scholl-Schule muss sogar Kinder abweisen, weil es dort 40 Anmeldungen mehr gab.

An den vier Realschulen der Stadt wird es eng. Für das kommende Schuljahr haben sich dort 84 Schüler mehr angemeldet. Das heißt nicht nur, dass neue Eingangsklassen gebildet werden, es müssen auch Schüler abgewiesen werden. Das wird zum Beispiel an der Geschwister-Scholl-Realschule so geschehen. Das ist die Schule, die für die sechste Gesamtschule Platz machen musste.

Rund 2345 Kinder (Vorjahr 2234) wechseln in diesem Jahr von den Grundschulen an die weiterführenden Schulen. An den sechs Gesamtschulen der Stadt Mönchengladbach waren bereits im Februar 726 Kinder angenommen worden. Vom 29. Februar bis 4. März konnten Eltern ihre Kinder an einer Hauptschule, einer Realschule oder einem Gymnasium anmelden.