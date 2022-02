Überraschender Schritt : Gladbachs Grünen-Chefin Anita Parker tritt zurück

Mönchengladbach Nur wenige Monate nach den Vorstandswahlen müssen die Grünen in Mönchengladbach noch einmal eine neue Spitze wählen: Die Co-Vorstandssprecherin Anita Parker legte ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder.

Die Mönchengladbacher Grünen brauchen eine neue Parteispitze. Vorstandssprecherin Anita Parker ist nach neun Jahren am vergangenen Donnerstag bei der Vorstandssitzung von ihrem Amt zurückgetreten. Parker verwies in einer Mitteilung des Grünen-Kreisverbandes auf die Belastung. „Diese Entscheidung war alles andere als einfach, aber volle Berufstätigkeit und verantwortungsvolles Ehrenamt sind kurz vor dem Eintritt in das Rentenalter für mich einfach nicht länger vereinbar. Leider musste ich vor einigen Jahren schon erfahren, welche körperlichen Reaktionen auf Überbelastung folgen können und darum habe ich mich entschieden, den Staffelstab jetzt weiterzureichen.“

Nun müssen die grünen Mitglieder erneut bei einer Versammlung über die Parteispitze in Mönchengladbach befinden. Wann dies sein wird, das ist noch offen. Vor allem die hohen Infektionszahlen durch die Corona-Pandemie machen das kompliziert. Erlaubt ist dies Parteien zwar. „Der Vorstand überlegt jetzt aber, wie wir das am besten lösen können“, hieß es aus der Geschäftsstelle. Eine reine Online-Abstimmung reicht nicht aus, die Wahl müsste dann etwa per Brief noch einmal bestätigt werden.