Schutzaktion in Mönchengladbach Nabu stellt starken Rückgang der Amphibien fest

In Mönchengladbach sind an zwei Stellen Amphibienschutzzäune errichtet worden. Diese standen von Ende Januar/ Anfang Februar bis Ende April am Herzpark (Louise-Gueury-Straße) und in Wanlo (Kuckumer Straße). Täglich kontrollierten die insgesamt mehr als 60 ehrenamtlichen Kräfte des Nabu sowie Privatleute die Zäune und halfen den Amphibien morgens und abends über die Straße. Diese müssen die Tiere auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer überqueren, was nicht selten den Straßentod bedeutet. Die Zäune sollen das möglichst verhindern, wenngleich dieses Jahr am Herzpark 240 und in Wanlo 204 Tiere (plus Dunkelziffer) den Zaun umgangen haben und auf der Straße verendeten.