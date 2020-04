Die Mutmacher : Musik für die Corona-Helfer

Mönchengladbach Rudolf Küppers ist mit seiner Drehorgel im Einsatz und sammelt Spenden.

An seiner Drehorgel sind Schilder angebracht, auf denen „Danke an alle, die für uns tätig sind“ zu lesen ist. Die Gelder, die in seiner runden Spendenbox landen, sammelt er „für Obdachlose in MG“. Inspiriert wurde Küppers von Aktionen wie etwa dem Gabenzaun. Also tut Küppers, was er am besten kann: musizierend gute Laune verbreiten und einen Beitrag in der Gesellschaft leisten.