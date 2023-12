RS-Virus, Corona und Co. in Mönchengladbach „Kinder sind wieder so schlimm krank wie 2022“

Das RS-Virus und weitere Infektionskrankheiten – vor allem der Atemwege – bringen die Kinderklinik im Rheydter Elisabeth-Krankenhaus an ihre Belastungsgrenze. Wie Chefärztin Sabine Keiser sagt, sind inzwischen wieder so viele Kinder teils schwer krank, dass nicht jederzeit alle aufgenommen werden können. Man stehe im ständigen Austausch mit Kinderkliniken in anderen Städten, ergänzt Oberärztin Christine Goletz. Wenn in einer Kinderklinik kein geeigneter Behandlungsplatz vorhanden sei, müsse manchmal eine weiter entfernte Alternative gesucht werden. Alle Kinderkliniken bemühten sich bestmöglich, alle Kinder zu versorgen.