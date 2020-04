Angebot in Mönchengladbach : RP-Ratgeber „Herz und Corona“ live im Internet

Mönchengladbach Am 22. April wird es den RP-Ratgeber Gesundheit in Zusammenarbeit mit den Kliniken Maria Hilf erstmals als Livestream geben. Zwei Experten erklären, wie sich das Coronavirus auch auf das Herz auswirken kann.

Wer an eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus denkt, geht zunächst von einer Lungenerkrankung aus. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen aber auch, dass sich die Ansteckung auf das Herz auswirken kann. Deshalb müssen vor allem Menschen mit Herz-Kreislauferkrankungen derzeit besonders achtgeben. Wie können Betroffene gut durch die Zeit der Pandemie kommen und sich schützen? Wie sollen sie sich verhalten, wenn das öffentliche Leben langsam wieder beginnt? Das erklären zwei Spezialisten beim RP-Ratgeber Gesundheit in Zusammenarbeit mit den Kliniken Maria Hilf Mönchengladbach – erstmalig online am 22. April von 18 bis voraussichtlich 18.30 Uhr.

Die live übertragene, moderierte Fragerunde kann über folgende Internet-Adressen verfolgt werden: www.rp-online.de/mg-ratgeber sowie www.mariahilf.de, Symbol „youtube“ auf der Homepage anklicken, um zum Kanal der Kliniken Maria Hilf zu gelangen. Fragen können vorab und während des Livestrea­mings per Mail unter ratgeber@mariahilf.de eingereicht werden. In einer moderierten Runde werden diese direkt von den Experten beantwortet.

„Herz-Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt, Bluthochdruck oder Schlaganfall gehören zu den bedeutsamen Krankheitsbildern, die die Lebensqualität und -erwartung vieler Patienten beeinträchtigen“, sagt Professor Jürgen vom Dahl, Chefarzt der Klinik für Kardiologie in den Kliniken Maria Hilf Mönchengladbach. In Deutschland gehen knapp 40 Prozent aller Sterbefälle auf solche Erkrankungen zurück. Vom Dahl wird die Hintergründe erläutern und darlegen, weshalb Menschen mit Herzproblemen durch das neuartige Coronavirus besonders betroffen sein können. „Keinesfalls sollten sie daher ohne Rücksprache ihre Medikation ändern“, erklärt der Experte. So seien derzeit Mittel gegen Bluthochdruck wie ACE-Hemmer in der Diskussion. Es gebe jedoch keine gesicherten Erkenntnisse dazu, dass diese eine Infektion mit dem Virus begünstigen oder gar verstärken können. Vom Dahl: „Sie können sogar schützend für die Lunge wirken – das wird derzeit erforscht.“