Bling-Bling zum Fest : Mönchengladbacher RP-Leser zeigen ihre Weihnachts-Deko

Mönchengladbach Oh, wie festlich! Zu Weihnachten packen auch Minimalisten gerne einmal in die Bling-Bling-Kiste. Wenn es draußen dunkel ist, darf es innen glitzern und funkeln. Wir haben Leser um Fotos ihrer Festtags-Dekorationen gebeten. Und hier ist eine kleine Auswahl

Jedes Jahr im Winter werden in vielen Familien vor dem 1. Advent gleich mehrere Kartons aus der hintersten Ecke des Schranks hervorgekramt. Denn: Weihnachten ohne passende Dekoration geht nicht. Und so manches Schmuckstück darf nicht fehlen, auch wenn es schon vor Jahren angeschafft wurde.

In der Familie Lorse zählt zur Traditions-Deko beispielsweise die Nikolausfamilie. „Wir waren vor Jahren in Schnelsen auf dem Weihnachtsmarkt, kurz nachdem wir mit den beiden Söhnen das Weihnachtsmärchen angeschaut hatten. Dort gab es einen Stand mit Nikoläusen in verschiedenen Größen aus Ästen“, berichtet Barbara Lorse. Ihr ältester Sohn (damals zehn Jahre alt) beschloss: „Da suchen wir uns eine Nikolausfamilie aus!“ Für Papa wurde ein großes Exemplar gewählt, für die Mama das nächst kleinere, und so ging es weiter – wie bei den Orgelpfeifen. Der kleinste Nikolaus war der damals dreijährige Sohn. Barbara Lorse sagt: „Jedes Jahr steht diese Nikolausfamilie bei uns, mal auf der Treppe, mal auf dem Schrank, und leuchtet mit ihren roten Mützen und weißen Bärten fröhlich vor sich hin. Inzwischen haben sich die Rollen geändert. Die Söhne sind jetzt die beiden größten Nikoläuse und der kleinste, das bin ja wohl jetzt ich.“

Bei Familie Deuß freut man sich wahrscheinlich in der Vorweihnachtszeit ganz besonders auf den Einbruch der Dunkelheit. Denn dann kommt die Engelstadt, die Brigitte und Peter Deuß jedes Jahr aufbauen, richtig groß raus. Aufgestellt in einer Vitrine glitzert und funkelt sie und sorgt für wohlige Weihnachtsstimmung.

Auch Katzen lieben Weihnachts-Deko. Das haben uns gleich mehrere Leser geschrieben. Chantal Portz packt in den Adventstagen auch gerne mal in die Bling-Bling-Kiste. Denn sie mag den Lichterglanz zu Weihnachten, der sich auch in den Tannenbaumkugeln widerspiegelt. Weil im Hause der Portz’ aber auch noch drei Katzen leben (18 Wochen, ein Jahr und 14 Jahre alt), die als echte „Racker“ bezeichnet werden, mussten in diesem Jahr „leider Plastikkugeln“ an den Baum, wie Chantal Portz berichtet. Sieht trotzdem sehr schön aus, finden wir.