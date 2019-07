Neue Ausstellung : Nik Ebert lässt „Die Kirche im Dorf“

Rheydt In St. Marien sind Arbeiten des RP-Karikaturisten aus der Sammlung von Pfarrer Klaus Hurtz zu sehen.

Papst Franziskus sitzt im Beichtstuhl, davor stehen katholische Priester Schlange. In der Arche Noah ist der Wurm drin. Maria, Josef und das Jesuskind als Asylanten. Oder der heiße Brei, um den die Vertreter der katholischen Kirche herumtanzen. Wenn RP-Karikaturist Nik Ebert mit spitzer Feder kritisch und stets treffend zeichnet, was die Welt gerade bewegt, bleibt die katholische Kirche nicht außen vor. Und Klaus Hurtz, Pfarrer in Eberts Heimatgemeinde St. Marien in Rheydt, sammelt diese Karikaturen.