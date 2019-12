Eisstocksschießen : NEW, Sport und Opposition an der Spitze

NEW, Sport und Opposition an der Spitze

Mönchengladbach Beim traditionellen RP-Eisstockschießen treffen sich Prominente der Stadtgesellschaft alljährlich zum mehr oder weniger ernst genommenen Wettkampf.

Was das Wetter betrifft, ist beim Eisstockschießen der Rheinischen Post auf der weihnachtlichen Bahn von Sven Tusch immer für Abwechslung gesorgt: Mal schneit es zentimeterhoch, dann regnet es in Strömen, diesmal stand alles auf Sturm. Auch bei den Teams stand nur eines für Kontinuität: Der Opposition gelang es, den dritten Platz, bereits 2018 errungen, zu halten. Am Start waren OB-Kandidat Boris Wolkowski (Grüne), FDP-Fraktionschefin Nicole Finger und ihr Kollege von der Linken, Torben Schultz. Auf das Team der Groko trafen sie diesmal aber nicht. Das regierende Rathaus-Bündnis war wieder ausgedünnt: SPD-Fraktionschef Felix Heinrichs musste auf dem Bundesparteitag eine gute Figur machen, CDU-Fraktionschef Hans Peter Schlegelmilch war kurzfristig erkrankt. So mussten OB-Kandidat Frank Boss (CDU) und Bürgermeister Ulrich Elsen (SPD) sich zu zweit schlagen. Punkte machen konnte das Duo nicht.