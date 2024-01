Service-Clubs in Mönchengladbach Netzwerken, Gutes tun, feiern

Die Gäste trugen farbenfrohe Hawaii-Hemden, die Gastgeber servierten frische Ananas und hatten die Veranstaltungshalle Red Box mit Surfbrettern an den Wänden und Palmen dekoriert - so entführten die Ausrichter der „Funta Cula“ auf die US-Inselgruppe im Zentralpazifik und sorgten dabei für echte Hawaii-Atmosphäre. Funta Cula ist ein Kunstwort aus den Begriffen Fun, Table, Club und Ladies (Spaß, Tisch, Club und Damen). So nennen die Mitglieder des Service Clubs Round Table und Ladies‘ Circle ihr traditionelles Halbjahrestreffen, mit dem die Club-Jahre starten.