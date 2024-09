Altstadt in Mönchengladbach Rotlicht-Werbung am Pilates-Denkmal sorgt für Entsetzen – „völlig fehl am Platz“

Joseph Pilates, einer der bekanntesten Fitness-Pioniere der Welt, soll in seiner Geburtsstadt Mönchengladbach endlich angemessen gewürdigt werden. Bislang erinnert nur ein kleines Denkmal in Form einer Plakette an den Erfinder der weltweit praktizierten und nach ihm benannten Leibesübungen. Nun soll auch der Platz neben seinem Geburtshaus in der Mönchengladbacher Altstadt seinen Namen tragen, wie der Kulturausschuss am Dienstag beschlossen hat.