Modenschau in Mönchengladbach : Roter Teppich für den Textilstandort

Gladbach Beim 1. Mönchengladbacher Fashion Day drehte sich alles um Mode und Stoffe. Bikinis wurden sogar im Schnee präsentiert.

Auf der steilsten Einkaufsmeile im Land wurden am Samstag rote Teppiche ausgerollt. Von Kaufhof bis zu Sinn an der oberen Hindenburgstraße sowie in den Seitengassen drehte sich alles um das Thema Mode. Gemeinsam mit der Hochschule Niederrhein, der IHK, der Wirtschaftsförderungs- und der Marketinggesellschaft sowie dem Mönchengladbacher Citymanagement wollte die Stadt zeigen, dass sie ein wichtiger und wachsender Textilstandort ist. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ bot der Gladbacher Einzelhandel verschiedene Aktionen mit Outdoor-Modenschauen und Stilberatung für Kunden sowie besondere Snacks an. Das Ziel: Die Attraktivität des lokalen Handels zu steigern.