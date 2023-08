Projekt in Mönchengladbach „Hey, Alter“ – 1000 gebrauchte PCs an Schüler dank Rotariern

Die Nachfrage ist groß. Bei der Ausgabe bildeten die Wartenden eine lange Schlange, einige standen eineinhalb Stunden an, um eines der Geräte für die Kinder zu ergattern. Knapp hundert Rechner waren bei der Aktion ausgegeben worden. Viele Familien gingen jedoch leer aus. Immer mehr Jugendliche ohne Schulabschluss, immer mehr Menschen ohne eigene Erwerbstätigkeit, steigende Ausgaben für Transfergelder – das alles zeigt, wie sehr die Bildungssituation in Mönchengladbach zum Besseren verändert werden muss, so die Beweggründe der drei Mönchengladbacher Rotary Clubs für ihr Engagement. Deshalb haben sie weiter 110 gut funktionsfähige PCs an bedürftige Schülerinnen und Schülern vermittelt.