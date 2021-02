Aktion für die Kultur in Mönchengladbach : Rotarier starten „Dreiklang“-Projekt für Künstler

Mönchengladbach Viele Künstler sind in wirtschaftlicher Not, weil sie wegen der Corona-Pandemie nicht auftreten können. Die drei Rotary-Clubs wollen ihnen mit einem Projekt helfen und suchen Paten, die für Künstler spenden.

Ihnen liegen die Musiker am Herzen, die aufgrund der Corona-Pandemie Aufträge und Engagements und damit ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage verlieren. Wenn Künstler um ihre Existenz bangen, so die Initiatoren, beginnen sie, in andere Berufsfelder abzuwandern. Dadurch gerät die Kulturszene langfristig ins Wanken. Und schließlich leiden in einer Zeit voller Kontaktbeschränkungen viele Menschen, insbesondere Bewohner von Altenheimen und anderen Sozialeinrichtungen, unter den Maßnahmen. „Die Musik“, so die Rotarier, „ist eine wunderbare Möglichkeit, diesen Menschen eine große Freude zu bereiten.“