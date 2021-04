Spende in Mönchengladbach : Laptops und Internetzugänge für Bedürftige

Mönchengladbach Die Rotarier haben Computer und Spenden für das Arbeitslosenzentrum besorgt, um damit die digitale Teilhabe zu fördern. Die Aktion hat sich schon herumgesprochen.

„Wir haben das gerne gemacht“, sagt Hans Merdausl und lacht hinter der Schutzmaske. Merdausl ist Präsident des Gladbacher Rotary-Clubs (RC). Und der macht in Verbindung mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und dem Gladbacher Arbeitslosenzentrum (ALZ) Bedürftigen den schnellen Zugang zum oft so hilfreichen Internet möglich.

Corona, Quarantäne, Lockdown – das schnelle Netz ist zu der Kommunikationsquelle ohne Kontaktverbote geworden. Ob beim Homeschooling, Homeoffice, Plaudern per Skype oder Sprachkursus. Dinge, die nicht für alle selbstverständlich sind. Justine Krause, die neue Leiterin des ALZ in Stadtmitte, sagt: „Viele Menschen können sich das nicht leisten, sie haben schlicht kein Geld dafür.“

Da kam die Aktion „Stärkung der digitalen Teilhabe Armutsbetroffener“ des Paritätischen Gesamtverbandes wie gerufen. In einem ersten Schritt, so Gladbachs Geschäftsführer Marko Jansen, will man mit 100 Laptops bundesweit ebenso vielen armen Mitmenschen die virtuelle Teilnahme am digitalen Aktionskongress „Armut? Abschaffen!“ ermöglichen. Dieser findet vom 10. bis 12. Juni statt. Der Gladbacher Verband erwarb daher drei der Geräte und stellte sie dem ALZ zur Verfügung. Allerdings fehlt für den freien Internetzugang ein Zusatzgerät.