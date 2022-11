Sport in Mönchengladbach Die Rollbrett Union soll bald am Platz der Republik skaten

Derzeit steht der „Rollmarkt“ mit Ansprechpartnern der Rollbrett Union mittwochs bis sonntags jeweils von 15 bis 20 Uhr als offenes Sportangebot kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus finden Workshops statt, in denen Kinder und Jugendliche skaten lernen können. Insgesamt werden die Angebote von bis zu 80 Kindern und Jugendlichen täglich genutzt, teilt die Stadt mit. In den Abendstunden können zudem die Räumlichkeiten von den Mitgliedern der Rollbrett Union für die Ausübung ihres Vereinssports im Außenbereich genutzt werden. Wie in Rheydt soll zukünftig auch am Platz der Republik an 25 Wochenstunden eine Ansprechperson des Vereins den Skatern zur Verfügung stehen.