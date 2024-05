Wirtschaft in Düsseldorf Rolf Königs regelt Nachfolge bei der Aunde Group

Er gilt als einer der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands, Bekanntheit brachte ihm vor allem sein Amt als Präsident des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach: Rolf Königs prägt in beiden Bereichen, in der Wirtschaft und im Sport, seit Jahrzehnten das Image der Vitusstadt. Am 19. März gab der 82-Jährige nach zwei Jahrzehnten das Ehrenamt des Borussia-Präsidenten an seinen Vize Rainer Bonhof ab, ist nun Ehrenpräsident des Klubs. Nun regelt er in zwei Schritten den Führungswechsel bei der global agierenden Aunde Group.