Kostenpflichtiger Inhalt: Werkstattleiter aus Rheydt : Der Oldtimer-Flüsterer

In der Werkstatt stehen viele Schätze – wie etwa hier ein Porsche 550 Spyder. Daran arbeitet Hoppenkamps seit zwei Jahren, Ende 2020 will er den Wagen fertig haben. Foto: Julia Weise

Mönchengladbach Kfz-Meister Rolf Hoppenkamps schraubt in seiner Werkstatt in Geneicken ausschließlich an historischen Fahrzeugen. Motoren nimmt er bis aufs kleinste Teil auseinander und setzt sie wieder zusammen. Ein Besuch.