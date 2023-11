Auftritt 2024 in Mönchengladbach Rocklegende Rod Stewart kommt in den Sparkassenpark

Sir Roderick David Stewart wird Mönchengladbach mit einem Auftritt beehren. Am 28. Mai 2024 gibt der Brite im Sparkassenpark sein einziges Open-Air-Konzert in Deutschland während seiner „Global Hits-Tour“. Das teilte das Management des Sparkassenparks jetzt mit. Mönchengladbach ist neben Nürnberg, Hannover und Stuttgart einer von insgesamt vier zusätzlichen Terminen, die jetzt bekannt gegeben wurden, und die vor dem offiziell für Juni geplanten Beginn der Tour liegen. Start wird nun am 14. Mai in Hannover sein.