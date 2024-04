Ex-Rockerboss aus Mönchengladbach Ramin Y. laut Medienbericht offenbar im Iran erschossen

Der frühere Mönchengladbacher Rockerboss Ramin Y., der in Deutschland unter anderem wegen Mordverdachts an dem Kostenpflichtiger Inhalt Rocker Kai M. gesucht wird, soll im Iran getötet worden sein. Das berichtete am Dienstag die „Jerusalem Post“ unter Berufung auf iranische Quellen. Demnach sei Ramin Y. erschossen worden. Eine Bestätigung von offizieller Seite dazu gibt es nicht.