Netzwerkveranstaltung in Mönchengladbach Roboter-Charme und Speeddatings bei „MG ist IN“

Den SPD-Fraktionsvorsitzenden Janann Safi und Achim Wyen, Vorsitzender der FDP-Fraktion, beschäftigte unter anderem der geplante Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in Holt für bis zu 150 Personen. „Die Stadt muss Kapazitäten für künftige Geflüchtete schaffen, die zu uns kommen“, betonte Safi. „Vor allem, weil unter anderem die Einrichtung im Nordpark ab 2026 nicht mehr zur Verfügung steht.“ Das sah auch Wyen so. „Die Menschen sollen schließlich würdig untergebracht werden und nicht wieder aus der Not heraus in Sporthallen. Das ist auch für Anwohner und die betroffenen Vereine und Schüler keine schöne Situation.“ Frank Eibenberger (CDU), der zufällig vorbeilief, sah das anders: „Die Kapazitäten in der Stadt sind, finde ich, ausreichend. Und das Projekt wird viel Geld kosten, das die Stadt nun einmal nicht hat“, betonte er. So wurde eins schnell klar: Politisch wird über die geplante Flüchtlingsunterkunft noch viel diskutiert werden.