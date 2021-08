In einem Park in Mönchengladbach : Ausflug ins Mittelalter

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 9 Bilder Ein Tagesausflug ins Mittelalter

Mönchengladbach Aus dem Ritterfest an Schloss Rheydt ist ein Rittermarkt in einem Park in Lürrip geworden. Dort gab es Töpfern, Schmiedekunst und „Gaukeleyen“. Auch einen Buburt, einen harten Schwertkampf, konnten die Besucher bestaunen.