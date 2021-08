Veranstaltung in Mönchengladbach : Ein Wochenendtrip ins tiefe Mittelalter

Vor Beginn des Rittermarktes im Park an der Zeppelinstraße werden die ersten Lager aufgebaut. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Am Wochenende vom 13. bis 14. August ist es wieder soweit: Der Rittermarkt entführt die Gäste mit Gauklern, Narreteien und allerlei Handwerk in die längst vergangene Zeit des 11. bis 13. Jahrhunderts. In diesem Jahr nicht wie gewohnt auf Schloss Rheydt, sondern im Park an der Zeppelinstraße.

Von Eva Baches

Noch ist es ein Park im Stadtteil Lürrip. Doch bald wird hier das Mittelalter Einzug halten. Die Holzpalisaden, die das Gelände umzäunen, und das Haupteingangstor, gesäumt von zwei Türmen und mit Wappen geschmückt, stehen bereits. Auch die ersten adeligen Gäste sind schon eingetroffen und bereit ihr Lager aufzuschlagen.

Karl der Schleifer von Ohle ist dabei sein Lager abzustecken und tönt: „Hier entsteht das schönste Lager.“ Dort wird er, unterstützt von Markus dem Schwertfeger, die Kunst des Messerschleifens, der Schwertfegerei aber auch der Falknerei präsentieren. Das Lager erwartet hohen Besuch. Keine geringere als Freifrau von Ohle wird vorbeischauen. „Wir haben ein eigenes Familienwappen. Es repräsentiert unsere Vorfahren“, sagt Freifrau von Ohle alias Manuela Ohle. Sie gehört zu einer der zwölf Lagergruppen, die das mittelalterliche Leben auf dem Markt präsentieren werden.„Sie leben das wirklich. Das ist eine Lebenseinstellung“, sagt Jaqueline Bourgeois, Projektleiterin bei der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG). Da darf ein Badehaus mit richtigem Badezuber auch nicht fehlen. Unweit des Lagers der von Ohles wird das Buhurt, ein zu Fuß ausgetragener Schwerkampf, stattfinden. „Es kämpfen immer fünf gegen fünf und das in voller Rüstung“, erklärt Geschäftsführer der MGMG Peter Schlipköter.

Info Alles rund um den Rittermarkt in Gladbach Straßensperrung Für die Durchführung des Rittermarkts wird die Zeppelinstraße von Samstag, 14. August, 8 Uhr bis Sonntag 15. August, 20 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Neusser Straße und Lürriper Straße vollgesperrt. Der Verkehr wird über die Neusser Straße und Lürriper Straße umgeleitet. ÖPNV Ab dem Hauptbahnhof mit den Linien 005, 007, 017 oder SB1, und 010 zu erreichen. Parken Auf dem REME-Gelände am Fleenerweg, beim Real an der Krefelderstraße oder auf dem P+R an der Volksbadstraße. Behindertengerechte Parkplätze werden gegenüber der Zeppelinschule eingerichtet. Karten Tickets für das Ritterfest sind online unter www.ritterfest-mg.de buchbar.

Neben den Lagergruppen werden noch rund 60 Händler den Markt mit ihren Waren mit Schmuck, anderen Accessoires und Kleidung bestücken und sie dort feilbieten. „In diesem Jahr haben wir auch Felle im Angebot“, sagt Bourgeois. Auch die kleinen Besucher können bei diversen Angeboten einen Ausflug in die Vergangenheit machen. „Die Kinder können töpfern, eigene Ledersäckchen machen, wo man dann auch Motive einstanzen kann, oder Schilde und Schwerter aus Holz machen und bemalen“, erzählt Bourgeois.

Wegen der Pandemie wird es keine feste Bühne geben, aber die Gaukler wie Jakob der Puppenspieler, Narrenkai mit seiner Jonglage oder die Spielmannstruppe das Gauklerpack werden über das Gelände streifen und ihre Kunst darbieten. Eulenbann und Federspiel beeindrucken mit ihren Greifvögeln.