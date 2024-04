Mittelaltermarkt an Schloss Wickrath Mönchengladbach bekommt ein zweites Ritterfest

Die rosa Schlossanlage ist eigentlich etwas zu filigran für Rittersleut. Aber Mönchengladbach nennt nun mal keine Burg oder wenigstens eine Burgruine sein eigen und so ist das Gelände am Schloss Wickrath ein passender Ort für das neue Ritterfest. Am Wochenende vom 30. Mai bis 2. Juni schlagen die furchtlosen Ritter, edlen Damen, Gaukler, Handwerker und Handelsleut ihr Lager dort auf. Damit bekommt die Stadt ein zweites Ritterfest.